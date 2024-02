A- A+

Pernambuco Inmet emite alerta de chuvas intensas para Pernambuco válido para estas quarta (14) e quinta (15) Aviso é válido para a Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zonas da Mata do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para Pernambuco.

O aviso é válido para a Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zonas da Mata do Estado.

A previsão é válida para esta quarta-feira (14) e se estende até a manhã da quinta (15).

De acordo com o Inmet, as precipitações podem chegar a 50 milímetros em 24 horas.

O alerta se estende para a Mata e Agreste Paraibano, além do Leste, Sertão e Agreste Sergipano e Alagoano.



Nessa terça-feira (13), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico de "estado de atenção" para o Sertão do Estado.



Na região, há possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada. O alerta possui validade até esta quarta (14).

