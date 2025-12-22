A- A+

CHUVAS Inmet emite alerta de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco De acordo com o instituto, aviso vale até a manhã de terça-feira (23)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco. O aviso de nível amarelo vale entre 9h desta segunda-feira (22) e 10h de terça-feira (23).

De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Também há previsão da incidência de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Em casos de emergências, reforça o Inmet, moradores de áreas afetadas devem acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

O aviso ainda cobre todas as regiões dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba, bem como partes de Alagoas e da Bahia. O mesmo alerta também vale para o Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e partes do Amapá, Acre, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

O Inmet considera, no aviso, que há "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

