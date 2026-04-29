Inmet emite alerta de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco nesta quarta (29)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão de São Francisco e de Pernambuco. O aviso, que tem grau de severidade de "Perigo Potencial", é válido até às 23h59 desta quarta-feira (29).
Com isso, a expectativa do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", segundo o Instituto.
O Inmet fornece orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Confira abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Até a publicação da matéria, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) não havia emitido novo alerta para as regiões citadas pelo Inmet. O único aviso que segue em vigor pela pasta é o de estado de atenção para chuvas moderadas a fortes em Fernando de Noronha, válido ao longo desta quarta (29).
Onde mais choveu nas últimas 24h
Nas últimas 24 horas, o Painel de Monitoramento da Apac registrou que o maior volume de chuva foi no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, com um acumulado de 65,6 mm.
A lista continua com Camutanga (54,5 mm), São Vicente Férrer (51,8 mm), Machados (51,4 mm) e Catende (50,6 mm).