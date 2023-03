A- A+

Chuvas em Pernambuco Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o estado de Pernambuco até esta sexta-feira (3) A previsão do Inmet para o Recife, nesta quinta, é de muitas nuvens, com pancadas de chuva de forma isoladas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso meteorológico de "perigo potencial" em que prevê chuvas intensas para todo Pernambuco nesta quinta-feira (2).

Segundo o Inmet, deve chover entre 20 e 30 mm/h. No acumulado do dia, a previsão é de até 50 mm. Além disso, estão previstos ventos intensos, de 40 a 60 km/h. A previsão segue até às 10h desta sexta-feira (3).

O alerta de "perigo potencial" indica situação meteorológica potencialmente perigosa. Além de Pernambuco, as chuvas também devem ser intensas em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

A previsão do Inmet para o Recife, nesta quinta, é de muitas nuvens, com pancadas de chuva de forma isoladas. A umidade máxima do ar é de 90% e a temperatura máxima é de 27ºC.

