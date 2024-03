A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (31) um aviso amarelo de chuvas intensas para todo o Estado de Pernambuco. O aviso, segundo o instituto, é válido até 10h da segunda-feira (1º).

De nível amarelo, o primeiro em uma escala de três, o alerta indica a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou at é 50 mm/dia.

Todas as regiões do Estado estão citadas no alerta, estendendo a tendência de chuvas, portanto, para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas também para a maior parte do País, especialmente para o Sudeste, Norte e Nordeste, e na porção mais ao Sul do Rio Grande do Sul.

Há perspectiva de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Contudo, o instituto informou que há baixo risco para falta de energia nas áreas afetadas pelas tempestades

De acordo com o Inmet, o alerta é de perigo moderado para a maior parte das regiões, mas de perigo para parte da região Norte e do Nordeste.

