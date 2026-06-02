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CHUVAS

Inmet emite alerta de chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste a partir da tarde desta terça (2)

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h

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Alerta é válido para RMR, Zona da Mata e AgresteAlerta é válido para RMR, Zona da Mata e Agreste - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou com alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. O aviso passa a valer das 15h desta terça-feira (2) até às 23h59 da quarta (3).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

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O Inmet também fornece orientações para a população em caso de chuvas. Confira abaixo:

Alerta de chuvas do Inmet para regiões de PernambucoDe acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. - Foto: Inmet/Reprodução

Tendência é de chuva moderada a forte, diz Apac
Até a publicação desta matéria, a única previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) disponível foi publicada na manhã segunda-feira (1°). 

Segundo o órgão, a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) nesta terça-feira (2) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Em Fernando de Noronha, deve chover fraco (2 a 10 mm), e Sertão não deve receber precipitação.

Ainda de acordo com a Apac, a tendência é de mais intensidade na quarta-feira (3), com chuva moderada a forte (50 a 100 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, a expectativa é de precipitação fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha deve chover fraco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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