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CHUVAS Inmet emite alerta de chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste a partir da tarde desta terça (2) De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou com alerta amarelo, com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. O aviso passa a valer das 15h desta terça-feira (2) até às 23h59 da quarta (3).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O Inmet também fornece orientações para a população em caso de chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. - Foto: Inmet/Reprodução

Tendência é de chuva moderada a forte, diz Apac

Até a publicação desta matéria, a única previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) disponível foi publicada na manhã segunda-feira (1°).

Segundo o órgão, a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) nesta terça-feira (2) na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Em Fernando de Noronha, deve chover fraco (2 a 10 mm), e Sertão não deve receber precipitação.

Ainda de acordo com a Apac, a tendência é de mais intensidade na quarta-feira (3), com chuva moderada a forte (50 a 100 mm) na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul. No Agreste, a expectativa é de precipitação fraca a moderada, enquanto no Sertão e em Fernando de Noronha deve chover fraco.

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