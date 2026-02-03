Inmet emite alerta de chuvas para 45 cidades do Sertão de Pernambuco; aviso vale até quinta (5)
Alerta também cita a previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h nos locais afetados
Cidades do Sertão de Pernambuco devem ter chuvas e ventos intensos entre a manhã desta terça-feira (3) e o fim da noite de quinta-feira (5). É o que diz alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o aviso, as chuvas devem ter entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Já os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.
Em Pernambuco, as 45 cidades incluídas no alerta do instituto são:
- Afogados da Ingazeira;
- Afrânio;
- Araripina;
- Belém do São Francisco;
- Bodocó;
- Brejinho;
- Cabrobó;
- Calumbi;
- Carnaíba;
- Carnaubeira da Penha;
- Cedro;
- Dormentes;
- Exu;
- Flores;
- Floresta;
- Granito;
- Iguaracy;
- Ingazeira;
- Ipubi;
- Itapetim;
- Lagoa Grande;
- Mirandiba;
- Moreilândia;
- Orocó;
- Ouricuri;
- Parnamirim;
- Petrolina;
- Quixaba;
- Salgueiro;
- Santa Cruz;
- Santa Cruz da Baixa Verde;
- Santa Filomena;
- Santa Maria da Boa Vista;
- Santa Terezinha;
- São José do Belmonte;
- São José do Egito;
- Serra Talhada;
- Serrita;
- Solidão;
- Tabira;
- Terra Nova;
- Trindade;
- Triunfo;
- Tuparetama;
- Verdejante.
O Inmet orienta que a população de áreas afetadas procure a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros em caso de emergências.
Além do Sertão do estado, o aviso abrange áreas de todos os outros estados do Nordeste, exceto o Sergipe. Também estão incluídos no alerta partes de Tocantins, Mato Grosso, Pará e Amazonas e todo o território dos estados do Acre e de Rondônia.