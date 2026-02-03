A- A+

CHUVAS Inmet emite alerta de chuvas para 45 cidades do Sertão de Pernambuco; aviso vale até quinta (5) Alerta também cita a previsão de ventos intensos de 40 a 60 km/h nos locais afetados

Cidades do Sertão de Pernambuco devem ter chuvas e ventos intensos entre a manhã desta terça-feira (3) e o fim da noite de quinta-feira (5). É o que diz alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o aviso, as chuvas devem ter entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Já os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.

Em Pernambuco, as 45 cidades incluídas no alerta do instituto são:

Afogados da Ingazeira;



Afrânio;



Araripina;



Belém do São Francisco;



Bodocó;



Brejinho;



Cabrobó;



Calumbi;



Carnaíba;



Carnaubeira da Penha;



Cedro;



Dormentes;



Exu;



Flores;



Floresta;



Granito;



Iguaracy;



Ingazeira;



Ipubi;



Itapetim;



Lagoa Grande;



Mirandiba;



Moreilândia;



Orocó;



Ouricuri;



Parnamirim;



Petrolina;



Quixaba;



Salgueiro;



Santa Cruz;



Santa Cruz da Baixa Verde;



Santa Filomena;



Santa Maria da Boa Vista;



Santa Terezinha;



São José do Belmonte;



São José do Egito;



Serra Talhada;



Serrita;



Solidão;



Tabira;



Terra Nova;



Trindade;



Triunfo;



Tuparetama;



Verdejante.

O Inmet orienta que a população de áreas afetadas procure a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros em caso de emergências.

Além do Sertão do estado, o aviso abrange áreas de todos os outros estados do Nordeste, exceto o Sergipe. Também estão incluídos no alerta partes de Tocantins, Mato Grosso, Pará e Amazonas e todo o território dos estados do Acre e de Rondônia.



Alerta do Inmet vale para boa parte do Sertão de Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

Veja também