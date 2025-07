Inmet emite alerta de chuvas para Pernambuco no domingo (27) e segunda (28); confira locais afetados

A- A+

Os próximos domingo (27) e segunda-feira (28) devem ser de chuvas moderadas em parte de Pernambuco. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo.

O comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", prevê precipitações na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata pernambucana.

Inmet emite alerta de chuvas para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

Publicado nesta sexta-feira (25), o aviso tem início às 16h do domingo vai até as 10h da segunda, e também é válido para a Mata paraibana, além dos Lestes potiguar e alagoano.

O comunicado aponta chuvas de até 50 milímetros, com "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos".



Previsão para esta sexta-feira (25)

Segundo o Inmet, para o Recife, a previsão nesta sexta (25) é de muitas nuvens com chuva isolada.



A temperatura mínima esperada na capital pernambucana é de 22° C. Já a máxima, de 27° C. A umidade do ar pode variar entre 65% e 95%.

Veja também