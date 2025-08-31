A- A+

CHUVAS Inmet emite alerta de chuvas para quatro regiões de Pernambuco; aviso vale até segunda (1º) Alerta prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste domingo (31), alerta de chuvas para quatro regiões de Pernambuco.

Segundo o instituto, o aviso vale até 10h desta segunda-feira (1º) na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste do estado.

O alerta prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Já a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a tendência de precipitação para a segunda-feira no estado.

Segundo a Apac, é esperada chuva fraca nas quatro regiões. No Sertão não deve chover.



