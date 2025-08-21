A- A+

Ventos fortes devem atingir o Sertão e parte do Agreste de Pernambuco na tarde e início da noite desta quinta-feira (21).



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para áreas de Pernambuco e de mais sete estados:



Sertão e Agreste da Paraíba, Sertão de Alagoas, Sertão e Agreste de Sergipe, Nordeste e Centro-Norte da Bahia, Centro-Norte, Norte e Sudoeste do Piauí, Sul, Norte, Sertão, Noroeste e Centro-Sul do Ceará, e Agreste, Central, Oeste e Leste do Rio Grande do Norte.



Segundo o comunicado, válido das 13h às 18h desta quinta (21), ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora devem atingir as regiões citadas.

Entre as orientações do Inmet para o caso de rajadas de vento está a de não se abrigar debaixo de árvores por risco de queda e descargas elétricas.



O Inmet também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Tradicionalmente, agosto é conhecido como o mês dos ventos, por registro de maior amplitude térmica, quando há grande diferença entre a temperatura mínima e máxima.



A amplitude térmica ocorre mais intensamente nesta época pelo distanciamento do inverno e maior proximidade da primavera, que inicia no Hemisfério Sul em 22 de setembro.

