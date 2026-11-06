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PERNAMBUCO Inmet emite alerta laranja de baixa umidade para Sertão e Agreste; temperatura pode bater 40ºC Cidades podem ter umidade próxima dos 12%, índice considerado de alerta pela OMS

Cidades do Sertão e do Agreste de Pernambuco podem ter umidade relativa do ar perto dos 12% nesta sexta-feira (6), segundo alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O índice é considerado como estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza como ideal ao menos 60% de umidade relativa do ar.

O alerta laranja do Inmet diz que entre 10h e 23h59 desta sexta-feira as cidades podem ter a umidade variando entre 12% e 20%, o que pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Há ainda risco de incêndios florestais.

Por isso, moradores das regiões afetadas devem beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidrante para pele e umidificar o ambiente.

No Sertão e no Sertão de São Francisco, as temperaturas podem chegar a máxima de 40ºC nesta sexta-feira, segundo a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A mínima deve ficar nos 22ºC no Sertão de São Francisco e 17ºC no Sertão. No Agreste, a máxima pode chegar aos 38ºC, com a mínima em 18ºC.

As 59 cidades citadas no alerta laranja desta sexta-feira, segundo o Inmet, são: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Buíque, Cabrobó, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Cedro, Custódia, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itapetim, Jataúba, Jatobá, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Poção, Quixaba, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama e Verdejante.

Alerta laranja desta sexta-feira (6) abrange 59 cidades pernambucanas | Foto: Inmet/Reprodução

Há ainda um alerta amarelo para esta sexta-feira indicando a previsão de umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

As 77 cidades citadas no alerta amarelo desta sexta-feira, segundo o Inmet, são: Afogados da Ingazeira, Afrânio, Águas Belas, Alagoinha, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Betânia, Bodocó, Bom Conselho, Brejinho, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabrobó, Caetés, Calumbi, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Iati, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itapetim, Jataúba, Jatobá, Lagoa Grande, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Paranatama, Parnamirim, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Poção, Quixaba, Salgueiro, Saloá, Sanharó, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São Bento do Una, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa e Verdejante.

Alerta amarelo desta sexta-feira (6) abrange 77 cidades pernambucanas | Foto: Inmet/Reprodução

Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados em caso de emergências.

Alerta também para o sábado

Além do alerta para esta sexta-feira, o Inmet publicou aviso de baixa umidade no Sertão e Agreste do estado também no sábado (7). No dia, a umidade deve variar entre 20% e 30%, considerado estado de atenção pela OMS.

Alerta amarelo deste sábado (7) abrange 56 cidades pernambucanas | Foto: Inmet/Reprodução

As 56 cidades afetadas neste sábado, segundo o Inmet, são: Afogados da Ingazeira, Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejinho, Cabrobó, Calumbi, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Granito, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itapetim, Jatobá, Lagoa Grande, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolândia, Petrolina, Quixaba, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Terezinha, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tuparetama e Verdejante.

No sábado, ainda segundo a Apac, a previsão é de temperaturas entre 17ºC e 40ºC no Sertão, 22ºC e 40ºC no Sertão de São Francisco e de 19ºC a 38º no Agreste.

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