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CHUVAS

Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas na RMR e Zona da Mata nesta sexta (15)

Aviso é válido das 18h desta sexta (15) às 12h do sábado (16)

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Aviso é válido para RMR e Zona da MataAviso é válido para RMR e Zona da Mata - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja com grau de severidade de "perigo" de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. O aviso é válido das 18h desta sexta (15) às 12h do sábado (16).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, principalmente durante a noite desta terça-feira. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

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O Inmet publicou ainda um alerta amarelo com grau de intensidade "perigo potencial", válido das 0h às 23h59 do sábado.

Esse segundo alerta é válido para a RMR, Sertão, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

Como foram publicados em conjunto, os alertas significam que a expectativa é de chuva mais intensa na noite desta sexta e na madrugada e manhã de sábado. As precipitações devem diminuir a intensidade a partir daí, mas seguir constantes nas regiões mencionadas ao longo do dia.

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Inmet emite alertas de chuvas para PernambucoInmet emite alertas de chuvas para Pernambuco.- Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac
Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divergiu na previsão para o sábado.

Segundo a pasta, a tendência é de chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) na RMR, Agreste, Zonas da Mata Norte e Sul, além de Fernando de Noronha. Para o Sertão, a previsão é de que não vai chover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

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