Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas na RMR e Zona da Mata nesta quinta (25)
Expectiva é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou para laranja o alerta de chuvas intensas em regiões de Pernambuco nesta quinta-feira (25).
O aviso, que tem grau de severidade de "perigo", é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. A expectativa é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.
Há ainda "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".
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O Inmet fornece ainda algumas orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Veja abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O Inmet também tem dois alertas amarelos para todas as regiões de Pernambuco na sexta (26) e sábado (27). A expectativa é de chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando 40 e 60 km/h.
Apac prevê chuva moderada
A tendência de precipitação mais recente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada (30 a 50 mm) para a RMR, Mata Sul e Norte de Pernambuco nesta sexta (26) e sábado (27).
Para o Agreste e Fernando de Noronha, nos dois dias, a previsão é de chuva fraca a moderada, enquanto no Sertão a expectativa é de precipitação fraca.