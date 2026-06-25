Qui, 25 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS

Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas na RMR e Zona da Mata nesta quinta (25)

Expectiva é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h

Reportar Erro
Frente fria chega ao Sul do País; Norte e Nordeste também têm previsão de chuvaFrente fria chega ao Sul do País; Norte e Nordeste também têm previsão de chuva - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou para laranja o alerta de chuvas intensas em regiões de Pernambuco nesta quinta-feira (25).

O aviso, que tem grau de severidade de "perigo", é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata. A expectativa é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Há ainda "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Leia também

• Pernambuco reduz expediente das repartições estaduais para jogo do Brasil

• Chuvas em Pernambuco: Inmet emite alertas de precipitações intensas na quinta (25) e sexta (26)

• Temperaturas caem na Região Sul do Brasil, diz Inmet

O Inmet fornece ainda algumas orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Veja abaixo:

O Inmet também tem dois alertas amarelos para todas as regiões de Pernambuco na sexta (26) e sábado (27). A expectativa é de chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando 40 e 60 km/h.

Alerta laranja do Inmet para regiões de Pernambuco.Alerta laranja do Inmet para regiões de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Apac prevê chuva moderada
A tendência de precipitação mais recente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva moderada (30 a 50 mm) para a RMR, Mata Sul e Norte de Pernambuco nesta sexta (26) e sábado (27).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

Para o Agreste e Fernando de Noronha, nos dois dias, a previsão é de chuva fraca a moderada, enquanto no Sertão a expectativa é de precipitação fraca.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter