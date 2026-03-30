Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco nesta segunda (30)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em todas as regiões de Pernambuco. O aviso é válido até às 23h59 desta segunda-feira (30).
De acordo com o instituto, é esperada chuva a entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h,, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Sertão e Zona da Mata do estado.
Leia também
• Recife autoriza o início de obras para a construção de novo conjunto habitacional na Imbiribeira
• Caminhadas pela inclusão de pessoas autistas ocorrem nesta semana na Região Metropolitana do Recife
• Simepe promove palestra no Recife sobre saúde mental da mulher médica nesta terça-feira (31)
Há ainda, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet fornece, ainda, algumas orientações para proteção da população em caso de chuvas intensas. Confira abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O que diz a Apac
Na última previsão divulgada, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) esperava chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) para esta segunda-feira em todas as regiões do estado, exceto pelo Sertão de São Francisco. Na região, a previsão era de precipitação fraca (2 a 10 mm).
Até a publicação da matéria, o dado não havia sido renovado. A Apac, no entanto, divulgou a previsão para os próximos dias. Nesta terça-feira (31), a expectativa é de chuva fraca para a Mata Norte e Sul, RMR e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e de São Francisco devem ter precipitação moderada (30 a 50 mm).
Confira a previsão da Apac até o fim da semana.