CHUVAS

Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco nesta segunda (30)

Alerta laranja é válido até às 23h59 desta segunda-feira (30) - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em todas as regiões de Pernambuco. O aviso é válido até às 23h59 desta segunda-feira (30).

De acordo com o instituto, é esperada chuva a entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h,, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Sertão e Zona da Mata do estado. 

Leia também

• Recife autoriza o início de obras para a construção de novo conjunto habitacional na Imbiribeira

• Caminhadas pela inclusão de pessoas autistas ocorrem nesta semana na Região Metropolitana do Recife

• Simepe promove palestra no Recife sobre saúde mental da mulher médica nesta terça-feira (31)

Há ainda, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet fornece, ainda, algumas orientações para proteção da população em caso de chuvas intensas. Confira abaixo:

Alerta laranja do Inmet para PernambucoAlerta laranja do Inmet para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

O que diz a Apac
Na última previsão divulgada, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) esperava chuva fraca a moderada (10 a 30 mm) para esta segunda-feira em todas as regiões do estado, exceto pelo Sertão de São Francisco. Na região, a previsão era de precipitação fraca (2 a 10 mm).

Até a publicação da matéria, o dado não havia sido renovado. A Apac, no entanto, divulgou a previsão para os próximos dias. Nesta terça-feira (31), a expectativa é de chuva fraca para a Mata Norte e Sul, RMR e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e de São Francisco devem ter precipitação moderada (30 a 50 mm).

Confira a previsão da Apac até o fim da semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

