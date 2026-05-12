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CHUVAS Inmet emite alerta laranja de chuvas para RMR, Agreste, Zona da Mata e Sertão válido até quarta (13) Aviso tem grau de severidade "perigo", segundo o instituto

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. O aviso, que tem grau de severidade de "perigo", é válido até às 9h da quarta-feira (13).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, principalmente durante a noite desta terça-feira. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

Além do alerta de "perigo", o Inmet publicou um aviso amarelo com grau de intensidade "perigo potencial", válido das 9h41 desta terça até às 23h59 da quarta.

Esse segundo alerta é válido para todas as mesmas regiões, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

Como foram publicados em conjunto, os alertas significam que a expectativa é de chuva mais intensa ao longo desta terça e madrugada da quarta. As precipitações devem diminuir a intensidade a partir daí, mas seguir constantes nas regiões mencionadas ao longo do dia.

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet emite alerta de chuvas para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Apac prevê chuva moderada

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a tendência é de chuva moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zonas da Mata Norte e Sul, além de Fernando de Noronha, na quarta-feira (13).

No Sertão de Pernambuco, as precipitações devem variar entre fracas e moderadas.

Segundo a agência, as chuvas são provocadas pela atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL). Esse sistema apresenta "maior estabilidade durante o período da manhã, com intensificação prevista entre a tarde e a noite".

"Os modelos atmosféricos apontam que os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no Litoral e na Zona da Mata", completou.

A Apac destacou ainda que "a previsão do tempo é dinâmica e passa por atualizações contínuas, uma vez que os sistemas atmosféricos podem sofrer alterações em intensidade e deslocamento ao longo do tempo".

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