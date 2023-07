A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja de chuvas para Pernambuco. O aviso, de nível intermediário, é válido desta sexta-feira (7) a domingo (9) para a Região Metropolitana do Recife e parte da Zona da Mata.

O aviso reforça previsão anterior do instituto, que indica um grande volume de chuvas para o Estado — especialmente na faixa leste, que engloba a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata — já a partir desta quinta-feira (6).

A previsão do Inmet aponta justamente para uma concentração maior de precipitação entre a sexta-feira e o domingo, quando o volume de chuvas deve ser mais intenso e podendo chegar a 100 milímetros em 24 horas.

De acordo com o instituto, o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para o aumento da nebulosidade e da chuva na costa leste da região.

A previsão se estende para a faixa leste da região Nordeste, entre o litoral dos estados da Paraíba e do Sergipe.

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco, segundo o Inmet.

A tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também indica muita chuva no Estado nos próximos dias. As chuvas devem ser de moderadas a fortes na sexta-feira e no sábado na RMR e Matas Norte e Sul; e moderadas no Agreste. Não há tendência de chuva para o Sertão.

Para o domingo, há tendência de chuvas moderadas na RMR e Matas Norte e Sul e fraca a moderada no Agreste.

