Clima

Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba onde

O aviso é válido até a noite desta segunda-feira, (1) podendo ser prorrogado

Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba ondeInmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba onde - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo à saúde para baixa umidade relativa do ar. O aviso é válido até a noite desta segunda-feira, (1) podendo ser prorrogado. Trechos do Estado de São Paulo estão sob alerta amarelo, que significa perigo potencial.

Alerta laranja: umidade variando entre 20% e 12%:

- Mato Grosso

- Pará

- Tocantins

- Maranhão

- Piauí

- Bahia

- Minas Gerais

- Goiás

Alerta amarelo: umidade variando entre 30% e 20%:

- Mato Grosso

- Pará

- Tocantins

- Goiás

- Mato Grosso do Sul

- Maranhão

- Piauí

- Ceará

- Paraíba

- Pernambuco

- Bahia

- Goiás

- Minas Gerais

- São Paulo

Mantenha as recomendações:

- Beba bastante líquido.

- Atividades físicas não são recomendadas.

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

