Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba onde
O aviso é válido até a noite desta segunda-feira, (1) podendo ser prorrogado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo à saúde para baixa umidade relativa do ar. O aviso é válido até a noite desta segunda-feira, (1) podendo ser prorrogado. Trechos do Estado de São Paulo estão sob alerta amarelo, que significa perigo potencial.
Alerta laranja: umidade variando entre 20% e 12%:
- Mato Grosso
- Pará
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Bahia
- Minas Gerais
- Goiás
Alerta amarelo: umidade variando entre 30% e 20%:
- Mato Grosso
- Pará
- Tocantins
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Paraíba
- Pernambuco
- Bahia
- Goiás
- Minas Gerais
- São Paulo
Mantenha as recomendações:
- Beba bastante líquido.
- Atividades físicas não são recomendadas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).