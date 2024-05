A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Inmet emite alerta laranja e indica acumulados de chuva para Zona da Mata e Litoral de Pernambuco Comunicado, divulgado às 7h21 desta terça-feira (28), é válido até as 10h da quarta-feira (29)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de "perigo", que indica "situação meteorológica perigosa" e acumulados elevados de chuva no Litoral e Zona da Mata de Pernambuco.

O comunicado, divulgado às 7h21 desta terça-feira (28), é válido até as 10h da quarta-feira (29), e prevê precipitações de até 100 milímetros (mm).

Além de Pernambuco, o alerta também indica acumulados elevados na Zona da Mata da Paraíba, e Litoral de Alagoas e Rio Grande do Norte.

Para os locais, há riscos potenciais de alagamentos, deslizamentos, transbordamentos de rios, principalmente nas cidades com áreas de risco.

O Inmet orienta que a população fique atenta e busque informações junto à Defesa Civil e autoridades.

De acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade DE Goiana, na Mata Norte, registrou 136,93 milímetros nas últimas 24 horas.

Os dados, atualizados às 8h40, apontam que também choveu forte em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que acumulou 96,48 mm até o momento.

Na sequência dos locais onde mais choveu estão, também, outros municípios da RMR. São eles: Olinda, com 76,18 mm, Igarassu, com 61,84 mm e Recife, com 48,43 mm.

Para esta terça-feira, na RMR, a previsão da Apac é de tempo nublado, com pancadas de chuva de forma isolada, com intensidade de fraca a moderada.

