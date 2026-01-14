A- A+

TEMPORAIS Inmet emite alerta laranja para temporais em sete estados; SP é o mais afetado Há possibilidade de queda de granizo, segundo o instituto

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira, 14. São Paulo é o estado mais afetado, além de outros seis que também estão na lista do Instituto.

Segundo o Inmet, o alerta, válido inicialmente até às 23h59, indica chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. As áreas sob alerta são:

São Paulo: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, macro metropolitana, Marília, Araraquara, metropolitana de São Paulo, Assis, litoral sul paulista, Vale do Paraíba paulista

Minas Gerais: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, sul/sudoeste, oeste

Rio de Janeiro: sul fluminense

Paraná: norte pioneiro, noroeste, norte central, centro oriental, região metropolitana de Curitiba

Santa Catarina: norte catarinense, Vale do Itajaí

Goiás: sul goiano

Mato Grosso do Sul: leste

Com o alerta, o Inmet aponta para o risco de corte de energia elétrica, alagamentos, estragos em plantações e queda de árvores decorrentes das tempestades.

Na terça-feira, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a capital paulista em estado de atenção por mais de uma hora. A chuva gerou alagamentos, deixou pessoas ilhadas e sem energia.

De acordo com o CGE, a combinação do calor com a entrada da brisa marítima vem criando áreas de instabilidade que geram pancadas de chuva moderadas a fortes. As precipitações em São Paulo nesta quarta, começam de forma isolada, mas podem se intensificar e se tornar generalizadas.

Nos próximos dias, o tempo segue o mesmo padrão com sol entre muitas nuvens nas manhãs, e as chuvas em forma de pancadas fortes, com trovoadas e rajadas de vento entre as tardes e as noites.

Segundo o banco de dados do CGE, janeiro acumula até às 7h desta quarta-feira 81,1 mm de chuva, equivalente a cerca de 31,6% dos 256,4 mm esperados para o mês em São Paulo.



