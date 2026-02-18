A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Inmet emite alerta para chuvas intensas no Sertão de Pernambuco até sexta-feira (20) Acumulados podem chegar a até 100 milímetros de chuva em 24 horas em 31 cidades do estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (18) alerta laranja de chuvas para 31 cidades do Sertão de Pernambuco.

De acordo com o órgão, as chuvas deverão ser intensas entre esta quarta-feira e a manhã da próxima sexta-feira (20). Os volumes acumulados podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm por dia.

O aviso também indica a probabilidade de ocorrência de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.

As cidades incluídas no alerta de chuvas do Inmet são: Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Bodocó, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Cedro, Dormentes, Exu, Floresta, Granito, Ipubi, Itacuruba, Lagoa Grande, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serra Talhada, Serrita, Terra Nova, Trindade e Verdejante.

Ao todo, 31 cidades estão incluídas no alerta do Inmet | Foto: Inmet/Reprodução

Moradores de regiões potencialmente afetadas devem acionar autoridades em casos de emergências.

O aviso do Inmet também vale para partes da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão e do Pará. Além disso, todo o território do Ceará está incluído no alerta.

