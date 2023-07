A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Inmet emite alerta vermelho de chuvas para RMR e Zona da Mata; chuvas podem passar dos 100 mm Diante do acumulado de chuvas, Recife entrou em estágio de alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou o alerta de chuvas para nível vermelho na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata de Pernambuco. O aviso de acumulado de precipitação, que indica "grande perigo" para as regiões, vale até 20h desta sexta-feira (7).

De acordo com o Inmet, as chuvas podem ser superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia. Há também "grande risco" de grandes alagamentos e transbordamento de rios, bem como deslizamentos de enconstas, em cidades com essas áreas de risco.

O Centro de Operações do Recife (COP) informou que a cidade entrou em estágio de alerta às 7h33. "Isso indica que a rotina da cidade foi impactada pelo volume de chuvas e pelo agravamento das condições meteorológicas, que provocam ocorrências em diferentes locais. As equipes municipais estão mobilizadas, agindo em diversas frentes e monitorando a situação", disse o centro.

O sistema nacional do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) está fora do ar e, por isso, o COP não pode informar os índices pluviométricos. Os dados da Apac também estão indisponíveis.

No pluviômetro da Prefeitura do Recife situado na avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste da cidade, o total chegou a 44 mm nas 24 horas contadas até 7h45.

O transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para o aumento da nebulosidade e da chuva na costa leste da região, segundo o Inmet. A previsão se estende para a faixa leste da região Nordeste, entre o litoral dos estados da Paraíba e do Sergipe.

