A- A+

CHUVAS Inmet emite alerta vermelho de "grande perigo" de chuvas para RMR e Zona da Mata até terça (7) Alerta vermelho engloba diversos municípios, como o próprio Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo do Santo Agostinho, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, dentre outros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para Pernambuco, desta segunda-feira (6) ao sábado (11). O mais grave deles é um aviso com grau vermelho, de "grande perigo" para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata até às 23h59 desta terça-feira (7).

O alerta vermelho engloba diversos municípios, como o próprio Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo do Santo Agostinho, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, dentre outros.

Para o período, o Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.

Nessas situações de risco, o Inmet dá algumas orientações para auxiliar a população. Veja abaixo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta vermelho de chuvas do Inmet para municípios da RMR e Zona da Mata de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Chuvas intensas até sábado

Além do alerta de grande perigo, o Inmet também emitiu um alerta amarelo de "perigo potencial" para o Sertão de Pernambuco até às 23h49 da terça-feira.

O Inmet emitiu ainda um alerta laranja para todas as regiões do estado válido até às 23h59 do sábado. Com isso, a expectativa é de precipitações entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

Alerta laranja de chuvas do Inmet para todas as regiões do estado. - Foto: Inmet/Reprodução

Alerta da Apac

O alertas do Inmet chegam após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) declarar "estado de atenção" de chuvas intensas para as Zonas da Mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife (RMR). O aviso, válido até às 22h desta segunda (6), prevê pancadas moderadas a forte do longo do dia.

A agência informou que a previsão é por conta de "sistema conhecido como distúrbios ondulatórios de leste, que deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte". Devido o fenômeno, há possibilidade das pancadas de chuva vir acompanhadas de raios e trovões.

Segundo a agência, o município de Cortês, na Zona da Mata, choveu 74,22 mm nas últimas 24h, o maior acumulado do período. A cidade foi seguida por Cabo de Santo Agostinho, na RMR, onde o volume foi de 64,78 mm.

A lista segue com o município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul (55,32 mm); Jaboatão dos Guararapes (RMRM) (52,93 mm); e São Joaquim do Monte, no Agreste (52,8 mm). No Recife, o acúmulo foi de 46,34 mm, e a cidade chegou a registrar pontos de alagamento durante o dia.

Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento da Apac e foram acessados por volta das 8h20.



Orientações de segurança

Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.

Veja também