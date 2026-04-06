Inmet emite alerta vermelho de "grande perigo" de chuvas para RMR e Zona da Mata até terça (7)
Alerta vermelho engloba diversos municípios, como o próprio Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo do Santo Agostinho, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, dentre outros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas para Pernambuco, desta segunda-feira (6) ao sábado (11). O mais grave deles é um aviso com grau vermelho, de "grande perigo" para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata até às 23h59 desta terça-feira (7).
O alerta vermelho engloba diversos municípios, como o próprio Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo do Santo Agostinho, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, dentre outros.
Para o período, o Inmet prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há ainda "grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", segundo o Instituto.
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Nessas situações de risco, o Inmet dá algumas orientações para auxiliar a população. Veja abaixo:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Chuvas intensas até sábado
Além do alerta de grande perigo, o Inmet também emitiu um alerta amarelo de "perigo potencial" para o Sertão de Pernambuco até às 23h49 da terça-feira.
O Inmet emitiu ainda um alerta laranja para todas as regiões do estado válido até às 23h59 do sábado. Com isso, a expectativa é de precipitações entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Alerta da Apac
O alertas do Inmet chegam após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) declarar "estado de atenção" de chuvas intensas para as Zonas da Mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife (RMR). O aviso, válido até às 22h desta segunda (6), prevê pancadas moderadas a forte do longo do dia.
A agência informou que a previsão é por conta de "sistema conhecido como distúrbios ondulatórios de leste, que deverá favorecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte". Devido o fenômeno, há possibilidade das pancadas de chuva vir acompanhadas de raios e trovões.
Segundo a agência, o município de Cortês, na Zona da Mata, choveu 74,22 mm nas últimas 24h, o maior acumulado do período. A cidade foi seguida por Cabo de Santo Agostinho, na RMR, onde o volume foi de 64,78 mm.
A lista segue com o município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul (55,32 mm); Jaboatão dos Guararapes (RMRM) (52,93 mm); e São Joaquim do Monte, no Agreste (52,8 mm). No Recife, o acúmulo foi de 46,34 mm, e a cidade chegou a registrar pontos de alagamento durante o dia.
Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento da Apac e foram acessados por volta das 8h20.
Orientações de segurança
Em dias de forte chuva, a tendência é de grandes transtornos para a população. Para tentar minimizar isso e prestar apoio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) oferece algumas instruções para segurança das pessoas. Confira abaixo:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
A Defesa Civil do Recife também mantém plantão permanente 24 horas para que a população possa acionar ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.