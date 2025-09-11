Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros estados
Segundo o instituto, o aviso sobre grande risco à saúde e também de incêndios é válido nesta quinta-feira, 11
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo de baixa umidade do ar em São Paulo e outras regiões do país. O aviso pode ser atualizado, a qualquer momento.
Segundo o instituto, o aviso sobre grande risco à saúde e também de incêndios é válido nesta quinta-feira, 11.
"Umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e entre outros sintomas)", afirma o Inmet.
Leia também
• #NoSunscreen: cresce o movimento anti-protetor solar na Geração Z 'em favor do meio ambiente'
• Apac registra rajada de vento de 52 km/h no Recife; Inmet emite alertas para Litoral e Sertão
• Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Brasil; saiba onde
Os locais afetados são os seguintes: São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.
Veja as recomendações:
- Beba bastante líquido;
- Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;
- Evite bebidas diuréticas (café e álcool);
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).