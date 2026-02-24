A- A+

meteorologia Inmet emite alerta vermelho para Juiz de Fora, Ubá; RJ, ES e SP também recebem Nessas áreas, há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios e corte de energia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 24, um alerta vermelho para acúmulo de chuvas nas cidades de Ubá e Juiz de Fora, já fortemente atingidas pelo temporal.

O alerta deve durar até a noite de sexta-feira, 27, e também é válido para o Rio de Janeiro, Espírito Santos e o litoral de SP. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.

Veja as principais áreas que devem ser afetadas:

- Litoral Paulista;

- Parte da zona metropolitana de São Paulo;

- Vale do Rio Doce;

- Vale do Paraíba Paulista;

- Oeste de Minas;

- Sul/Sudoeste de Minas;

- Metropolitana de Belo Horizonte;

- Campo das Vertentes;

- Sul Baiano;

- Parte da região metropolitana de Curitiba;

- Além dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Nessas áreas, segundo o Inmet, há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.

Além disso, um alerta laranja de chuvas perigosas também foi emitido nesta terça-feira, que deve durar até a próxima sexta, 27. O INMET apontou chuvas de 50 e 100 mm/dia e ventos intensos que devem ficar entre 60 e 100 km/h. Veja as regiões afetadas:

- São Paulo

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Espírito Santo

- Bahia

- Goiás

- Distrito Federal

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Tocantins

- Além de trechos do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rondônia e Paraná





