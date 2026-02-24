Inmet emite alerta vermelho para Juiz de Fora, Ubá; RJ, ES e SP também recebem
Nessas áreas, há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios e corte de energia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 24, um alerta vermelho para acúmulo de chuvas nas cidades de Ubá e Juiz de Fora, já fortemente atingidas pelo temporal.
O alerta deve durar até a noite de sexta-feira, 27, e também é válido para o Rio de Janeiro, Espírito Santos e o litoral de SP. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.
Veja as principais áreas que devem ser afetadas:
- Litoral Paulista;
- Parte da zona metropolitana de São Paulo;
- Vale do Rio Doce;
- Vale do Paraíba Paulista;
- Oeste de Minas;
- Sul/Sudoeste de Minas;
- Metropolitana de Belo Horizonte;
- Campo das Vertentes;
- Sul Baiano;
- Parte da região metropolitana de Curitiba;
- Além dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Nessas áreas, segundo o Inmet, há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.
Além disso, um alerta laranja de chuvas perigosas também foi emitido nesta terça-feira, que deve durar até a próxima sexta, 27. O INMET apontou chuvas de 50 e 100 mm/dia e ventos intensos que devem ficar entre 60 e 100 km/h. Veja as regiões afetadas:
- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Espírito Santo
- Bahia
- Goiás
- Distrito Federal
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Tocantins
- Além de trechos do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rondônia e Paraná