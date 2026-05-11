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CHUVAS Inmet emite alertas com perigo de chuva intensa na RMR, Zona da Mata e Agreste nesta segunda (11) Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, principalmente à noite

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste. O mais grave deles é laranja, com grau de intensidade de "perigo" de precipitações intensas, válido das 18h desta segunda-feira (11) até às 23h59 da terça-feira (12).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, principalmente à noite. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

Além do alerta de "perigo", o Inmet publicou um aviso amarelo com grau de intensidade "perigo potencial", válido das 9h desta segunda até às 23h59 da terça.

Esse segundo alerta é válido para todas as mesmas regiões, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet emite alertas de chuva para Pernambuco nesta segunda (11). - Foto: Inmet/Reprodução

Apac prevê chuva moderada

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a tendência é de chuva moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zonas da Mata Norte e Sul, na terça-feira (12).

No Sertão de Pernambuco, a previsão é de chuva fraca, enquanto no Sertão de São Francisco, a tendência é de que não haja precipitação.

Em Fernando de Noronha, a expectativa é de chuva fraca a moderada.



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