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TEMPO SECO Inmet emite alertas de baixa umidade para Sertão de Pernambuco até sexta-feira (7) De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nas cidades afetadas pode variar entre 30% e 20%

Moradores de quase todo o Sertão de Pernambuco devem ficar atentos à baixa umidade prevista para esta quinta-feira (6) e a sexta-feira (7). É o que alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu avisos válidos entre 10h30 e 22h dos dois dias.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nas cidades afetadas pode variar entre 30% e 20%. Os avisos são de nível amarelo, o primeiro da escala do instituto, considerado mais leve.

Os índices de umidades esperados são abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideais para a saúde humana. Segundo a entidade, o ideal é entre 50% e 60% e valores abaixo disso demandam atenção.

Como orientações à população diante da baixa umidade, o Inmet cita:

Beber bastante líquido;



Evitar desgaste físico nas horas mais secas; e



Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de emergências, é recomendado acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Esta época do ano é costumeiramente mais seca no Sertão de Pernambuco. Para este trimestre, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) espera médias de precipitação de 11,6 mm em agosto, 9 mm em setembro e 12 mm em outubro.

Além do Sertão de Pernambuco, o alerta de baixa umidade nesta quinta-feira é válido para partes de outros 14 estados do Brasil: Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito Federal.

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