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Chuvas em Pernambuco Inmet emite alertas de chuva e vendaval para Pernambuco válidos até sábado (18) Alerta de vendaval indica ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora

Regiões de Pernambuco devem registrar chuvas intensas e ventos fortes, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois alertas para o estado válidos até este sábado (18).

O aviso de chuvas intensas, publicado nesta sexta-feira (17), prevê precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste. Devem também ser afetados com chuvas intensas partes dos estados da Paraíba, de Alagoas e do Rio Grande do Norte.

Alerta amarelo de chuvas intensas é válido até sábado (18) | Foto: Inmet/Reprodução

Um alerta de vendaval também foi emitido pelo Inmet nesta sexta-feira (17) e indica ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora em oito estados. Em Pernambuco, o aviso é válido para a RMR, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Devem ser afetados, ainda, o Ceará, a Bahia, o Rio Grande do Norte, o Piauí, Alagoas, a Paraíba e Sergipe.

Inmet divulga alerta de vendaval para Pernambuco e outros sete estados | Foto: Inmet/Reprodução

Tendência aponta chuva entre fraca a moderada no fim de semana

O fim de semana em Pernambuco será marcado por chuva em quase todo o estado, de acordo com a tendência de precipitação divulgada nesta sexta-feira (17) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



No sábado (18), é aguardada chuva de fraca a moderada na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a chuva deve ser fraca, enquanto Fernando de Noronha não tem previsão de chuva.

Já no domingo (19), a tendência indica chuva fraca na RMR, Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste. Já o Sertão pernambucano, o Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha não devem registrar chuva.

Chuvas fracas seguem na próxima semana

A Apac também divulgou a tendência de precipitação para próxima semana. Na segunda-feira (20), está prevista chuva fraca em todas as regiões do estado.

Na terça-feira (21), a chuva deve voltar a ganhar intensidade na Mata Norte, Mata Sul, RMR e Agreste, com precipitações de fraca a moderada. No Sertão e em Fernando de Noronha, a previsão é de chuva fraca.

Já na quarta-feira (22), a tendência é de chuva fraca em todo o estado.

Confira tendência da Apac para os próximos dias:

Sábado (18/7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Sem chuva

Domingo (19/7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Sem chuva

Sertão do São Francisco: Sem chuva

Fernando de Noronha: Sem chuva

Segunda-feira (20/7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca

Terça-feira (21/7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca

Quarta-feira (22/7)

Região Metropolitana do Recife: Fraca

Mata Norte: Fraca

Mata Sul: Fraca

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca.

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