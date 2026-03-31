Inmet emite alertas de chuva para todas as regiões de Pernambuco nesta terça (31)
Alertas amarelo e laranja são válidos até às 23h59 desta terça
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco até às 23h59 desta terça-feira (31).
O primeiro alerta é o amarelo, de "perigo potencial", e foi publicado às 9h. O aviso é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zona da Mata de Pernambuco. A expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já às 9h15, o Inmet postou uma atualização do alerta e colocou o Sertão pernambucano e o Sertão de São Francisco em alerta laranja, de "perigo". Com isso, a previsão para as regiões é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
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O Inmet fornece, ainda, algumas orientações para proteção da população em caso de chuvas intensas. Confira abaixo:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O que diz a Apac
Até a publicação da matéria, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) ainda não publicou uma atualização da previsão para esta terça ou renovação de alerta de atenção.
Na última publicação feita, a agência previa para esta terça chuva fraca para a Mata Norte e Sul, RMR e Agreste. Já o Sertão de Pernambuco e de São Francisco devem ter precipitação moderada (30 a 50 mm).
Já na quarta-feira (1°/04), a previsão é de chuva fraca a moderada para todas as regiões do estado.
Confira a previsão da Apac até o fim da semana.