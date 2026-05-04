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CHUVAS Inmet emite alertas de chuvas intensas em Pernambuco até quinta (7); confira Mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, e é válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Pernambuco, com previsão de chuvas desta segunda-feira (4) até quinta (7). O mais grave deles é o de "perigo" de precipitações intensas, com grau de intensidade laranja, e é válido das 00h01 até às 23h59 da terça-feira (5).

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios".

Além do alerta de "perigo", o Inmet publicou um aviso amarelo com grau de intensidade "perigo potencial", com grau de intensidade amarelo, válido das 9h desta segunda-feira (4) até às 10h da quinta-feira (7).

Esse segundo alerta é válido para todas as regiões de Pernambuco, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas em áreas de alagamento. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas em Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Previsão da Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, em publicação nas redes sociais, que prevê chuva fraca a moderada ao longo desta segunda-feira (4) na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste do estado.

De acordo com o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kássio Kramer, "essa chuva pode se intensificar na noite da segunda-feira, sendo pontualmente moderada em alguns locais".



Para o Sertão, a previsão é de dia sem precipitações, enquanto em Fernando de Noronha o alerta é de chuva moderada a forte.

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a previsão é de chuva moderada na sexta-feira para a Mata Norte, Mata Sul e RMR.

No Agreste e Fernando de Noronha, segundo a agência, a intensidade deve ser fraca a moderada. Já para o Sertão de Pernambuco e de São Francisco a previsão é de chuva fraca.

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