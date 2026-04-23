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CHUVAS Inmet emite alertas de chuvas intensas em Pernambuco até sexta-feira (24); confira Aviso mais grave deles é o de "perigo" de chuvas intensas, com grau de intensidade laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para Pernambuco. O mais grave deles é o de "perigo" de chuvas intensas, com grau de intensidade laranja. O aviso é válido das 18h desta quinta (23) até às 10h da sexta (24), para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zona da Mata.

Com isso, a previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h. Há ainda "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Além do alerta de "perigo", o Inmet publicou um aviso de "perigo potencial", com grau de intensidade amarelo, válido das 9h40 desta quinta até às 23h59 da sexta.

Esse segundo alerta é válido para todas as regiões de Pernambuco, com expectativa de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40-60 km/h. Para o aviso, há um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", completou o Instituto.

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população afetada por chuvas intensas. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alertas amarelo e laranja do Inmet válidos para Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

O que diz a Apac

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a previsão é de chuva moderada na sexta-feira para a Mata Norte, Mata Sul e RMR.

No Agreste e Fernando de Noronha, segundo a agência, a intensidade deve ser fraca a moderada. Já para o Sertão de Pernambuco e de São Francisco a previsão é de chuva fraca.

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