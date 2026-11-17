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TEMPO Inmet emite alertas de tempestade, granizo e ventos fortes em cidades do Sertão de Pernambuco Cidades podem ser afetadas pelas chuvas, granizo e ventos até 23h59 de quarta-feira, de acordo com o Inmet

Cidades do Sertão de Pernambuco podem ter tempestade, queda de granizo e ventos intensos entre esta terça-feira (17) e a quarta-feira (18). É o que diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois alertas para as condições em ambos os dias.

De acordo com o instituto, que classificou os dois avisos meteorológicos com o nível amarelo, o primeiro da escala de alertas, as chuvas podem ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos podem atingir entre 40 a 60 km/h.

As cidades podem ser afetadas pelas chuvas, granizo e ventos até 23h59 de quarta-feira, de acordo com o Inmet.

O primeiro aviso, que vale nesta terça-feira, abrange as seguintes 16 cidades do Sertão: Afrânio, Belém do São Francisco, Cabrobó, Dormentes, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Lagoa Grande, Orocó, Parnamirim, Petrolândia, Petrolina, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista e Tacaratu.

Alerta de terça-feira abrange 16 cidades do Sertão | Foto: Inmet/Reprodução

Já o alerta de quarta-feira inclui menos cidades, um total de cinco: Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista.

Na quarta-feira, cinco cidades são citadas no alerta do Inmet | Foto: Inmet/Reprodução

Nos dois dias, não somente cidades de Pernambuco são citadas, mas também de outros estados do país, como Bahia, Sergipe, Piauí, Marnhão, Espírito Santo e Tocantins.

Os alertas também citam baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Apac também indica chuvas

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também prevê chuvas intensas no Sertão até a tarde desta terça-feira, segundo alerta de estado de observação.

No caso da Apac, o aviso se estende para o Agreste. A agência explica que permanecem nas regiões condições de instabilidade atmosférica e umidade que favorecem a ocorrência de pancadas de chuvas em pontos isolados e com intensidade moderada.

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