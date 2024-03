Inmet emite alertas, e chuvas em Pernambuco devem se estender até sexta-feira (15); confira avisos

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuva para Pernambuco, nesta quarta-feira (13). Segundo o instituto, os temporais podem se estender até a sexta-feira (15).

Vários pontos do Estado já registram pancadas e altos acumulados de chuva nesta quarta-feira. Nas 24 horas contadas até 10h desta quarta-feira, os maiores índices foram contabilizados em Gameleira (53,34 mm), Moreno (35,27 mm), Itaquitinga (34,17 mm), Jurema (32,40 mm) e Alto do Mandú, no Recife (30,81 mm).

O primeiro alerta é de nível laranja e vale para a Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul e partes do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Esse aviso é válido até 10h de quinta-feira (14).

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas intensas de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia nas regiões citadas pelo alerta. Há, ainda segundo o instituto, possibilidade de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

#Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (13) e amanhã (14), em áreas do PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE e AL. O volume total de chuva pode chegar a 100 mm em 24h, com ventos de até 100 km/h.



Confira o aviso laranja https://t.co/Bas2NMDBku#chuva #vento #previsão pic.twitter.com/HrpwfMIWlZ — INMET (@inmet_) March 13, 2024

Nas demais partes do Estado, no Agreste e no Sertão, o alerta é de nível amarelo e também é válido até 10h de quinta-feira. Nessas cidades, as chuvas devem ser intensas e de 20 a 30 mm/hora ou até 50 mm/dia.

#Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (13) e amanhã (14), em áreas do AC, AM, RO, PA, AP, MA, PI, PE, SE, BA, MG, GO, MS e em todo MT, TO, AL e DF. O volume total de chuva pode chegar a 50 mm em 24h, com ventos de até 60 km/h.



Confira https://t.co/xJawSE7I4O pic.twitter.com/2CGP14Ndcg — INMET (@inmet_) March 13, 2024

O terceiro alerta vale entre 0h01 de quinta-feira (14) e 23h59 de sexta-feira. De nível amarelo, o aviso cobre quase todo o Estado, para onde são esperadas chuvas intensas de 20 a 30 mm/hora ou até 50 mm/dia.

#Atenção: Previsão de #chuvas intensas, amanhã (14) e sexta-feira (15), em áreas do MA, PI, PE, BA e em todo CE, RN, PB, AL e SE. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h.



Confira o aviso amarelo https://t.co/NoyAaiF2Ac pic.twitter.com/K6TpICGRdN — INMET (@inmet_) March 13, 2024

