PREVISÃO

Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades em SP e outras regiões

Previsões estão com validade até sexta-feira, 14, podendo ser atualizados

Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em BrasíliaFachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para tempestade para a cidade de São Paulo e outras localidades do País. Ambos estão com validade até sexta-feira, 14, podendo ser atualizados.

Alerta laranja para tempestade:
Expectativa é de chuva de até 100 mm/dia com ventos intensos de até 100 km/h em determinadas localidades: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

Alerta amarelo para tempestade:
Possibilidade de chuva de até 50 mm/dia com ventos intensos de até 60 km/h em determinadas localidades: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Também há um alerta amarelo para tempestade válido também até sexta-feira sobre os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
 

