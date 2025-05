A- A+

Chuvas em Pernambuco Inmet estende alerta laranja de chuvas em toda a faixa litorânea de Pernambuco até sábado (17) Alerta laranja do Inmet, com grau de severidade de "perigo", aponta volume de chuva de até 100 milímetros ao longo do dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu até o sábado (17) o alerta laranja de chuvas para Pernambuco.

Emitido inicialmente na quinta (15), o comunicado perderia validade nesta sexta-feira (16), mas segue, agora, até às 23h59 do sábado (17).

O alerta laranja do Inmet, com grau de severidade de "perigo", aponta volume de chuva de até 100 milímetros ao longo do dia em toda a faixa litorânea do estado.

Além de Pernambuco, também devem ser afetados por chuvas intensas até o sábado os litorais da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Entre os riscos potenciais destacados no alerta estão possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Nas últimas 24 horas, a Região Metropolitana do Recife acumulou chuvas acima dos 80 milímetros, a exemplo da cidade de Jaboatão dos Guararapes, que contabiliza 86,55 mm.

Na Capital pernambucana, foram registrados 80,95 mm no bairro Campina do Barreto, na Zona Norte. Na tarde desta sexta (16), o Recife entrou em estágio de “atenção” e suspendeu as aulas e os serviços não essenciais.

