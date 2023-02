A- A+

Chuvas em Pernambuco Inmet prevê chuvas intensas até esta sexta-feira (24) na RMR, Agreste e Matas Norte e Sul Alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou um aviso meteorológico de "perigo potencial"

A tarde desta quinta-feira (23) e deve ser de chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife, nas Matas Sul e Norte e em parte do Agreste de Pernambuco. A previsão segue até às 10h da sexta-feira (24).

O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que divulgou, nesta manhã, um aviso meteorológico de "perigo potencial" válido a partir do meio-dia.

O alerta do Inmet indica situação meteorológica potencialmente perigosa. Nas regiões, o tempo é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo o Inmet, deve chover entre 20 e 30 mm/h. No acumulado do dia, a previsão é de até 50 mm. Além disso, a tarde será de ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Além de Pernambuco, as chuvas devem seguir intensas por toda a área litorânea do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe

