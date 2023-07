Inmet prevê grande volume de chuvas no leste de Pernambuco a partir desta quinta (6); saiba mais

A- A+

O leste de Pernambuco pode ter um grande volume de chuvas entre esta quinta-feira (6) e a próxima quarta-feira (12). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta especialmente para uma concentração maior de precipitação entre a sexta-feira (7) e o domingo (9), quando o volume de chuvas deve ser mais intenso e pode chegar a 100 milímetros em 24 horas.

A tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também indica muita chuva na região nos próximos dias. Para esta quinta, a previsão é de chuva moderada tanto para a Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto para as Zonas da Mata Norte e Sul; e fraca a moderada no Agreste.

As chuvas devem ser de moderadas a fortes na sexta-feira na RMR e Matas Norte e Sul; e fraca a moderada no Agreste. No sábado, permanece a previsão de chuvas moderadas a fortes para RMR e Mata Sul; na Mata Norte, as chuvas devem ser moderadas. No Agreste, segue previsão de chuvas fracas a moderadas. Não há tendência de chuva para o Sertão.

De acordo com o Inmet — que estende a previsão de chuvas para a faixa leste da região Nordeste, entre o litoral dos estados da Paraíba e do Sergie — o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribui para o aumento da nebulosidade e da chuva na costa leste da região.

A faixa leste da Região Nordeste, principalmente, entre o litoral dos estados da Paraíba e Sergipe, terá grande volume de chuva partir desta quinta-feira (6) até, pelo menos, o próximo dia 12 de julho.

O Inmet alerta que, devido às diferenças entre os diversos modelos numéricos de previsão do tempo e às atualizações futuras, é necessário o acompanhamento diário das previsões e avisos meteorológicos no site do instituto.

Veja também

rússia Lingotes de ouro, armas e perucas: mídia russa divulga imagens de mansão de líder mercenário