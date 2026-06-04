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Instituto Nacional de Meteorologia Inmet publica alerta de acumulado de chuvas para RMR, Zona da Mata e Agreste válido até domingo (7) Expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo com grau de severidade de "perigo potencial" de acumulado de chuva na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. O aviso é válido da manhã desta quinta-feira (4) até às 23h59 do próximo domingo (7).

Com isso, a expectativa é de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há ainda um "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco", segundo o instituto.

O Inmet também fornece algumas orientações para a população que for impactada pelas chuvas. Confira abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.



Observe alteração nas encostas.



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta do Inmet para regiões de Pernambuco é válido até domingo (7). - Foto: Inmet/Reprodução

O que diz a Apac

Em publicação nas redes sociais, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que a tendência de precipitação na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul nesta quinta (4) é de chuva moderada (30 a 50 mm). No Agreste, a previsão é de precipitação fraca a moderada (10 a 30 mm).

De sexta-feira (5) até segunda-feira (8) a tendência da Apac é de chuva fraca a moderada para a RMR, Matas Norte e Sul, além do Agreste. A única exceção está justamente nessa última região, que deve ter precipitação moderada no sábado (6).

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