A- A+

CHUVAS Inmet publica alerta de chuvas intensas em todas regiões de Pernambuco nesta quarta (3) e quinta (4) De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo alerta com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco. O aviso é válido para toda esta quarta (3) e quinta-feira (4).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O Inmet também fornece orientações para a população afetada pelas chuvas. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Alerta laranja da Apac

Até a publicação desta matéria, um alerta laranja de chuva moderada a forte da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) segue em vigor. O aviso, válido para a RMR, Mata Norte e Mata Sul, foi emitido para a noite da terça (2) e toda esta quarta (3).



De acordo com a agência, o alerta foi emitido por "instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL)", que favorecem as pancadas de chuva.

Ainda que tenha o alerta em vigor, no entanto, nas últimas 24 horas o volume de chuva, até agora, foi um pouco mais baixo em Pernambuco. O município onde mais choveu foi Goiana, com 21 mm. A lista segue com Olinda (20,27 mm), Paulista (17,72 mm), Ilha de Itamaracá (15,2 mm), Igarassu (14,37 mm) e Recife (13,99 mm). Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 7h40.

Veja também