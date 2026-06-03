Qua, 03 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHUVAS

Inmet publica alerta de chuvas intensas em todas regiões de Pernambuco nesta quarta (3) e quinta (4)

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão

Reportar Erro
Inmet publica alerta de chuvas intensas em todas regiões de Pernambuco nesta quarta (3) e quinta (4)Inmet publica alerta de chuvas intensas em todas regiões de Pernambuco nesta quarta (3) e quinta (4) - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo alerta com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas para todas as regiões de Pernambuco. O aviso é válido para toda esta quarta (3) e quinta-feira (4).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão. 

Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Leia também

• Queda de árvore causa explosão de transformador e deixa moradores de Boa Viagem sem energia

• Estado de atenção: Apac emite alerta laranja e prevê chuvas de moderadas a fortes em Pernambuco

• Recife monta operação para cadastrar famílias afetadas por chuvas de maio em auxílio do governo

O Inmet também fornece orientações para a população afetada pelas chuvas. Veja abaixo:

Inmet emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco. Inmet emite alerta de chuvas para todas as regiões de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

Alerta laranja da Apac
Até a publicação desta matéria, um alerta laranja de chuva moderada a forte da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) segue em vigor. O aviso, válido para a RMR, Mata Norte e Mata Sul, foi emitido para a noite da terça (2) e toda esta quarta (3).

De acordo com a agência, o alerta foi emitido por "instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL)", que favorecem as pancadas de chuva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por APAC (@apac_oficial)

Ainda que tenha o alerta em vigor, no entanto, nas últimas 24 horas o volume de chuva, até agora, foi um pouco mais baixo em Pernambuco. O município onde mais choveu foi Goiana, com 21 mm. A lista segue com Olinda (20,27 mm), Paulista (17,72 mm), Ilha de Itamaracá (15,2 mm), Igarassu (14,37 mm) e Recife (13,99 mm). Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 7h40.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter