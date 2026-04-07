A- A+

chuvas em pernambuco Inmet reforça previsão de chuvas intensas para Pernambuco e emite alertas amarelo e laranja Aviso abrange a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou a previsão de chuva para Pernambuco e emitiu um alerta laranja com grau de severidade de "perigo" e um amarelo, de "perigo potencial".

O aviso laranja, válido durante toda esta terça-feira (7), abrange a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão, além de outros estados, como parte do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Inmet emite alertas de chuva para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

De acordo com o Inmet, as chuvas podem chegar a até 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, são esperados ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é não se abrigar em locais abertos e ficar atento à Defesa Civil.

Além do alerta laranja, um aviso na cor amarela, de "perigo potencial" também foi emitido pelo Inmet para todo Pernambuco.

Mais cedo, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta vermelho devido às fortes chuvas nesta terça-feira (7).

As cidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife, atingiram mais de 100 milímetros em 24 horas, com 128,15 mm e 116,36, respectivamente. Os municípios suspenderam as aulas da rede municipal.



O Recife acumulou 84,6 milímetros de chuva em 24 horas, entrou em estágio de alerta e registra pontos de alagamentos em diversos bairros.



As aulas presenciais nas escolas, creches e unidades da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da manhã, assim como as atividades e atendimentos não essenciais da sede da Prefeitura do Recife.



Veja também