A- A+

Chuvas em Pernambuco Inmet renova alerta amarelo de chuva para Pernambuco; aviso é válido até sexta-feira (11) Comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", indica precipitações na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata pernambucana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revonou o alerta amarelo de chuvas para Pernambuco outros estados do Nordeste.

O aviso, emitido na quarta-feira (9) e com validade até a manhã desta quinta (10), foi prorrogado até as 10h da sexta-feira (11).

Aviso foi prorrogado | Foto: Inmet/Reprodução

O comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", indica precipitações na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata pernambucana.

Em outros estados, as áreas afetadas são a região de Mata da Paraíba e Leste do Rio Grande do Norte e de Alagoas.

O comunicado aponta chuvas de até 50 milímetros, além de "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos".

Ainda de acordo com o Inmet, para o Recife, a previsão desta quinta-feira é de tempo nublado, com muitas nuvens e chuva isolada.

A temperatura mínima esperada na Capital é de 22° C. Já a máxima, de 27° C. A umidade do ar pode variar entre 65% e 95%.

Veja também