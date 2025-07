A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas para Pernambuco, desta vez, com validade até o sábado (12).



Publicado inicialmente na quarta-feira (9), o aviso foi prorrogado na quinta (10) e esticado para esta sexta-feira (11), seguindo, agora, para o início do final de semana.



O comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", indica precipitações na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata pernambucana.

Além de Pernambuco, também há previsão de chuva para o Leste Alagoano.

O comunicado aponta chuvas de até 50 milímetros, além de "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos".

Além do Inmet, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também emitiu um alerta amarelo de chuvas para a RMR, Mata Norte e Mata Sul do estado, com validade até as 20h desta sexta (11).

