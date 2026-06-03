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CHUVAS Inmet renova alerta de chuvas para laranja na RMR e Zona da Mata a partir da tarde desta quarta (3) Expectativa é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia até às 23h59 da quinta (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou para laranja o alerta de chuvas intensas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco. O novo aviso, que tem grau de severidade de "perigo", é válido do meio-dia desta quarta-feira (3) até às 23h59 da quinta (4).

Com isso, a expectativa é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Também existe a chance de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

O Inmet também emitiu um alerta amarelo com grau de severidade de "perigo potencial" de chuvas intensas nas demais regiões de Pernambuco. O aviso é válido por toda esta quarta e quinta.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O Inmet também fornece orientações para a população afetada pelas chuvas. Veja abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inmet renova para laranja alerta de chuvas na RMR e Zona da Mata. - Foto: Inmet/Reprodução

Alerta laranja da Apac

Até a publicação desta matéria, um alerta laranja de chuva moderada a forte da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) segue em vigor. O aviso, válido para a RMR, Mata Norte e Mata Sul, foi emitido para a noite da terça (2) e toda esta quarta (3).



De acordo com a agência, o alerta foi emitido por "instabilidades associadas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL)", que favorecem as pancadas de chuva.

Ainda que tenha o alerta em vigor, no entanto, nas últimas 24 horas o volume de chuva foi um pouco mais baixo em Pernambuco. O município onde mais choveu foi Olinda, com 25,58 mm. A lista segue com Goiana (24,6 mm), Paulista (24,21 mm), Ilha de Itamaracá (19,4 mm), Igarassu (18,5 mm) e Recife (16,35 mm). Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 10h15.

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