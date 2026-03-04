Inmet renova alertas de chuvas e ventos para Pernambuco; Sertão deve ser o mais afetado
Aviso vermelho prevê chuvas de até 100 milímetros por dia
Foram renovados nesta quarta-feira (4) os avisos de chuvas para Pernambuco emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A região mais afetada deve ser o Sertão do estado, onde estão válidos três alertas - amarelo, laranja e vermelho, sendo este último com grau de severidade de "grande perigo".
No estado, o aviso vermelho prevê chuvas de até 100 milímetros por dia. Há risco de alagamentos e transbordamentos de rios.
Já o aviso laranja prevê chuvas intensas e ventos fortes de até 100 quilômetros por hora para o Sertão e Agreste de Pernambuco. O alerta amarelo, de "perigo potencial", indica chuvas de até 50 mm/dia em todo o estado, incluindo a Região Metropolitana do Recife.
Outros estados do Nordeste também devem ser afetados por chuvas, como Piauí, Ceará, Bahia, Maranhão, Alagoas, Paraíba e Sergipe.
Os três alertas são válidos até as 23h59 desta quarta-feira (4). A população deve ficar atenta e buscar orientações da Defesa Civil.
Além do Inmet, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) também renovou o alerta de chuvas para o Sertão e Agreste, onde as precipitações devem ser de intensidade moderada a forte.
"As chuvas são decorrentes da associação de dois sistemas meteorológicos: Zona de Convergência do Atlântico Sul e Vórtice Ciclônico dos Altos Níveis", explicou a Apac.
Nas últimas 12 horas, as três cidades onde mais choveu são do Sertão: Serrita, com 50,64 mm, Petrolina, com 30,8 mm e Araripina, com 30,4 mm.