Inmet renova alertas laranja e amarelo e prevê chuvas em Pernambuco até quinta-feira (22)

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu os alertas de chuva laranja e amarelo para Pernambuco e outros estados do Nordeste.

Válido até as 23h59 desta terça-feira (20), o alerta laranja, com grau de severidade de "perigo", prevê chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife, Mata pernambucana e grande parte da faixa litorânea de Alagoas.

Segundo o Inmet, os locais citados podem registrar precipitações de até 100 milímetros (mm) e ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Além do alerta laranja, o Instituto também renovou o comunicado amarelo até as 10h da quinta-feira (22).

Alerta amelero do Inmet foi renovado para cinco estados | Foto: Inmet/Divulgação

Com grau de severidade de "perigo potencial", o alerta indica chuvas intensas em toda a faixa litorânea de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e parte do litoral do Rio Grande do Norte e de Sergipe.



Alagamentos

Na última semana, a Região Metropolitana do Recife registrou fortes chuvas, com acumulados acima de 100 milímetros, que provocaram alagamentos e transtornos à população.



No bairro da Imbiribeira, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (14), um homem e uma mulher morreram ao serem eletrocutados próximo a um trailer, na av. Engenheiro Alves de Souza.



Chovia bastante no momento e o local estava completamente alagado. Em nota divulgada na data, a Neoenergia afirmou que encontrou uma ligação clandestina no trailer comercial onde o acidente aconteceu.

Veja também