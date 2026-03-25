A- A+

meteorologia Inmet tem alerta laranja para SP e grande parte do País; veja quais os Estados afetados Precipitações intensas no noroeste do Estado paulista são esperadas ao menos até a noite desta quarta-feira, 25, de acordo com o instituto

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja e amarelo para chuvas no noroeste de São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, os avisos são válidos até a noite desta quarta-feira, 25. Veja a seguir.

Alerta laranja para chuvas intensas:

Noroeste de São Paulo

Mato Grosso

Tocantins

Rondônia

Amazonas

Parte leste do Acre

Trechos do Mato Grosso do Sul e Goiás

Parte do Maranhão e Piauí

Região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais

Segundo o alerta, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 km/h.

Alerta amarelo para chuvas intensas:

Noroeste de São Paulo

Mato Grosso

Tocantins

Rondônia

Amazonas

Acre

Pará

Maranhão

Piauí

Trechos de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Ceará, Roraima e Amapá

Nessas regiões, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Existe um risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda um terceiro alerta amarelo, dessa vez de tempestade, divulgado pelo Inmet nesta quarta, que deve afetar os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Cidade de São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que esta quarta-feira, 25, deve seguir com sol entre poucas nuvens, a temperatura média segue com 28,4°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.

Na quinta, 26, o dia deve começar com sol e temperatura elevada na cidade de São Paulo. Uma combinação de calor e entrada de brisa marítima deve "facilitar a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte", afirma o CGE. A mínima deve ficar em 19°C e a máxima, 30°C.

No dia seguinte, sexta, 27, o dia deve começar com sol forte, enquanto as nuvens devem aparecer no decorrer da tarde, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 29°C, informou o CGE.





Veja também