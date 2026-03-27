A- A+

meteorologia Inmet tem alertas laranja e amarelo para chuvas no País Os alertas são válidos até o fim desta sexta-feira, 27

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para chuvas intensas em diversas regiões do País, com previsão de volumes elevados e ventos fortes. Inicialmente, os alertas são válidos até o fim desta sexta-feira, 27.

No nível laranja, são esperadas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso abrange áreas do Norte e Centro-Oeste, incluindo regiões do Acre, como o Vale do Acre e o Vale do Juruá e do Amazonas, como centro, sul, norte e sudoeste amazonense.

Também atinge trechos do Pará, como Baixo Amazonas, Marajó, sudoeste e sudeste paraense. Afeta ainda o leste de Rondônia e a região de Madeira-Guaporé, além do norte e sul de Roraima e do norte de Mato Grosso.

Já o alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 km/h e menor risco de transtornos.

As áreas afetadas incluem partes do Pará, como nordeste, sudeste, sudoeste Paraense, Marajó, metropolitana de Belém e Baixo Amazonas, além de regiões do Tocantins, Maranhão e Ceará.

O aviso também se estende a áreas do Piauí e do Amapá, bem como a diferentes pontos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além de trechos do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Em contrapartida, o Sul do País está sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor, com temperaturas até 5°C acima da média por mais de cinco dias, o que representa risco à saúde. O aviso abrange regiões do Rio Grande do Sul, como o centro ocidental, noroeste, sudoeste e sudeste do Estado.

Segundo a Climatempo, o calor intenso é provocado por uma massa de ar quente que atua sobre o Paraguai e o norte da Argentina e avança sobre o Brasil.

O sistema eleva as temperaturas principalmente no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, além da faixa oeste da Região Sul e áreas do interior de São Paulo.

Apesar do predomínio do calor, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Sul, especialmente entre a tarde e o período da noite, devido à combinação de altas temperaturas e umidade, podendo ocorrer com raios de forma localizada.



Veja também