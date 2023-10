Inocêncio, o sertanejo que foi presidente da República 

A- A+

Hoje o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Federal Inocêncio Oliveira comemora 85 anos.



Sertanejo de Serra Talhada, chegou a Brasília em 1975 e teve dez mandatos consecutivos de deputado federal. Ocupou todos os cargos de importância na Câmara Federal, inclusive tendo sido vice-presidente constitucional do ex-presidente Itamar Franco, onde ocupou o cargo de presidente da República por mais de 80 dias.



Na última quarta-feira (18), Inocêncio foi homenageado na Câmara dos Deputados, que foi sua casa por quatro décadas. Na ocasião, o deputado federal Fernando Rodolfo (PL) subiu à tribuna e destacou a passagem do sertanejo no Parlamento nacional. "Em nosso estado, não há um só município que não tenha uma obra feita com recursos destinados por ele. Um sertanejo forte, lutador. Parabéns, Inocêncio. O Brasil, Pernambuco e esta Casa que você presidiu nunca irão esquecer do seu trabalho", destacou Fernando Rodolfo.



Um dia após o discurso, Inocêncio enviou uma nota emocionada a Rodolfo agradecendo pelo discurso. "Quero agradecer de todo coração a homenagem pelos serviços prestados na Câmara Federal durante meus 40 anos de mandato. Quero também lhe parabenizar pelo grande desempenho na Câmara dos Deputados", disse o ex-parlamentar.



*Publicitário

