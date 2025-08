A- A+

Empreendedorismo Inova Mulher oferece capacitação gratuita para mulheres empreendedoras; saiba como se inscrever Imersão digital acontece nesta quinta-feira (7), no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana

O Inova Mulher, iniciativa digital gratuita voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras, está com inscrições abertas até esta quarta-feira (6). Restam somente 20 vagas.

A imersão digital promove um dia inteiro de informações no ramo do empreendedorismo, nesta quinta-feira (7), no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, moradora do Recife e ter noções básicas de corte e costura. As inscrições podem ser feitas no Portal Conecta Recife clicando na marca do programa Inova Mulher nos destaques da página principal.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria Secretaria da Mulher.

“O Inova Mulher se soma aos esforços da nossa secretaria da Mulher na promoção da autonomia financeira e no fortalecimento do empreendedorismo de mulheres. Voltado a pequenas empreendedoras, será ofertado um ambiente onde será possível compartilhar experiências, potencializar suas habilidades em mídias digitais e aprimorar práticas profissionais. Com foco na ampliação de oportunidades e no protagonismo das participantes, temos certeza que será uma oportunidade de crescimento pessoal e geração de renda”, pontuou a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.

Programação

A programação começa às 9h, com o acolhimento e credenciamento das inscritas, e segue até às 17h. Logo após a abertura, prevista para às 9h30, os conteúdos serão iniciados. A Sala do Empreendedor abre as atividades da manhã trazendo todos os detalhes sobre a formalização das empreendedoras.

Na sequência é a vez de entender um pouco mais sobre o poder das redes sociais para empreender com dicas práticas na oficina que será ministrada pela jornalista e estrategista digital Milena Gomes.

Depois da pausa do almoço é a vez de fazer um mergulho na fotografia com a oficina de foto feita com o celular. A atividade será ministrada pela jornalista e fotógrafa Daniela Nader, que terá como foco a produção das fotos do perfil profissional dessas mulheres empreendedoras.

Na sequência, fechando o dia inteiro de imersão digital, é a vez do Procon entrar em cena com informações valiosas sobre direitos e deveres de quem empreende no digital.

“Empreender dentro dos espaços digitais é sim uma realidade e já faz parte da rotina de muitas empreendedoras. Com a imersão, a gente apresenta e reforça as possibilidades das redes sociais como balcão de vendas e de relacionamento com o cliente. Além disso, levamos para elas informações valiosas sobre direitos e deveres de quem empreende no mundo digital e como se formalizar tendo o auxílio da Prefeitura do Recife”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Andrade Lima.

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida

Inaugurado em 2024, o Centro Marta Almeida nasceu com a missão de promover a inclusão educacional, social, política, econômica e cultural das mulheres da cidade.

O equipamento ocupa dois casarões restaurados e tombados pelo Iphan, que abrigam laboratório de audiovisual, cozinha experimental, sala multiuso, brinquedoteca, atelier de moda, auditório e ponto de leitura.

Ao longo de um ano, o centro ofereceu formações em diversas áreas como Moda e Costura, Audiovisual, Mídias Digitais, Gastronomia e Indústria Criativa. O Centro Marta Almeida funciona de terça a sábado, das 08h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h, com uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres do Recife.

Serviço:

Programa Inova Mulher - imersão digital para mulheres empreendedoras

Vagas disponíveis: 20

Inscrições gratuitas: de 4 a 6 de agosto pelo Conecta Recife

