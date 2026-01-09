A- A+

RECIFE Cejusc promove mutirão de divórcios com 120 vagas; veja como se inscrever Iniciativa tem como objetivo proporcionar à população resoluções mais ágeis, acessíveis e humanizadas das demandas familiares

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife promove a segunda edição do Mutirão de Divórcios, desta vez com 120 sessões de conciliação disponíveis.

A ação, que busca ampliar o acesso da população a uma resolução mais ágil e humanizada das demandas familiares, ocorrerá entre os dias 27 e 30 de janeiro e de 2 a 6 de fevereiro de 2026, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha Joana Bezerra, no Centro do Recife. Ainda existe a possibilidade de audiência remota.

O período de inscrições, iniciado na última quarta-feira (7), segue aberto até o dia 26 de janeiro, das 8h às 13h30.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Cejusc Recife, localizado no 5º andar da Ala Norte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.

Os interessados também podem se inscrever por meio de uma solicitação formal enviada para o e-mail oficial do Cejusc: [email protected] .

Para as inscrições, sejam elas remotas ou presenciais, é necessário que uma das partes envolvidas comprove residência no Recife e que ambas apresentem a seguinte documentação:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Certidão de casamento;

Certidões de nascimento dos filhos (se houver);

Documentos comprobatórios dos bens (se houver);

Telefone com WhatsApp.

Serviço

Evento: Mutirão de Divórcio

Vagas: 120 sessões

Inscrições: 7 a 26 de janeiro

Data: 27 a 30 de janeiro; 2 a 6 de fevereiro

Local: Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Av. Des. Guerra Barreto, s/n - Ilha Joana Bezerra, Recife

