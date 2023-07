A- A+

Notícias Inscrições abertas para a Colônia de Férias do Se Mexe, no Geraldão Registros podem ser feitos online até o dia 10 de julho e atividades acontecem na segunda quinzena do mês, em dois intervalos: entre os dias 11 e 14 e de 18 a 21

Crianças e adolescentes ganharam outra opção para parte do período de férias. Entre os dias 11 e 14 de julho – e de 18 a 21 –, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, abrigará a Colônia de Férias do Se Mexe. A iniciativa da Prefeitura do Recife, operacionalizada pela Secretaria de Esportes, é voltada para o público dos 8 aos 14 anos. Serão 12 atividades diversas, em sessões de 30 minutos. São 300 vagas diárias: 150 no turno da manhã (9h às 12h) e outras 150 à tarde (14h às 17h). É tudo gratuito. As inscrições podem ser feitas em bit.ly/coloniasemexe, até o dia 10/07 (segunda).





As atividades disponíveis para os participantes são: atletismo, badminton, basquetebol, dança, futmesa, futsal, handebol, hóquei, jogos e brincadeiras populares, lutas, pintura e voleibol. Cada uma das sessões terá duração de 30 minutos, em sistema de rodízio.



SERVIÇO

Colônia de Férias do Se Mexe

Datas: 11 a 14 de julho/18 a 21 de julho

Horários: 09h às 12h e 14h às 17h

Inscrições: bit.ly/coloniasemexe, até o dia 10/07 (segunda)



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

– Terça-feira (11/07): dança, futsal, basquete, atletismo, atividades de pintura;

– Quarta-feira (12/07): hóquei, vôlei, handebol, futmesa, jogos e brincadeiras populares;

– Quinta-feira (13/07): lutas, futsal, basquete, atletismo, atividades de pintura;

– Sexta-feira (14/07): badminton, vôlei, handebol, futmesa, jogos e brincadeiras populares;

– Terça-feira (18/07): lutas, vôlei, handebol, futmesa, jogos e brincadeiras populares;

– Quarta-feira (19/07): badminton, futsal, basquete, atletismo, atividades de pintura;

– Quinta-feira (20/07): dança, vôlei, handebol, futmesa, jogos e brincadeiras populares;

– Sexta-feira (21/07): hóquei, futsal, basquete, atletismo, atividades de pintura;

Veja também

Região Metropolitana do Recife Caminhão perde controle do freio e atinge vários veículos no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão